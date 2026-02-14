Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Após 1ª vitória, Usac vai a Araras jogar contra o União São João pela A3

Jogo acontece às 17 horas e terá transmissão do YouTube do Paulistão

14 fevereiro 2026 - 10h00Por Gabriel Vicco - da Redação
Após 1ª vitória, Usac vai a Araras jogar contra o União São João pela A3Após 1ª vitória, Usac vai a Araras jogar contra o União São João pela A3 - (Foto: Divulgação/Usac)

Após vencer a 1ª partida na Série A3 do Paulista, o União Suzano Atlético Clube (Usac) viaja até Araras para jogar contra o União São João pela 7ª rodada da competição estadual.

A partida acontece neste sábado (14), às 17 horas, com transmissão do YouTube do Paulistão.

Nas primeiras seis partidas, o Usac conquistou quatro pontos, com uma vitória por 3 a 1 contra o Itapirense, na última rodada, e um empate contra o São Bernardo, em 1 a 1. A equipe perdeu para Desportivo Brasil, Portuguesa Santista, Catanduva e Francana.

Atualmente, o Usac ocupa a 13ª posição na tabela. O União São João é o 10º colocado, com sete pontos conquistados nos primeiros seis jogos.

A equipe tem vitórias contra o XV de Jaú e Bandeirante, além de um empate com o Rio Branco. A equipe também perdeu para União Barbarense, Rio Claro, Rio Preto

Série A3

Na Série A3, são disputados 15 jogos na primeira fase da competição. Todos os times se enfrentam uma vez nessa fase. Os oito melhores classificados passam para as quartas de final.

O 1º enfrenta o 8º, o 2º encara o 7º, o 3º joga contra o 6º e o último confronto é entre os 4º e 5º colocados. As partidas são em ida e volta até a final. Os dois finalistas conseguem o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista.

As equipes que ficam entre a 9ª e a 14ª posição na primeira fase seguem na A3, mas não disputam a segunda fase. Os times que ficam em 15º e 16º, ou seja, as duas piores campanhas, são rebaixados para a Série A4

