Após nova derrota, Thiago Carpini é demitido do São Paulo

Thiago Carpini não é mais técnico do São Paulo. O clube decidiu demitir o treinador após nova derrota, dessa vez contra o Flamengo no Maracanã, por 2 a 1. A partida era válida pela 2ª rodada do Brasileirão. Milton Cruz comanda o time interinamente.

Sob comando de Carpini, o São Paulo perdeu as duas primeiras rodadas do torneio nacional, algo que não acontecia há 34 anos.

Em nota, o São Paulo agradeceu os serviços prestados, lembrando o título da Supercopa do Brasil e a vitória contra o Corinthians na Neo Química Arena. "O clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços prestados e feitos alcançados durante este período em que esteve à frente da equipe, com a conquista da Supercopa e a quebra de tabu contra um rival, que incomodava o torcedor".

Após a derrota contra o Fortaleza no Morumbis, Carpini foi vaiado pela torcida tricolor, o que já mostrava a difícil situação do treinador.

Thiago Carpini comandou o São Paulo em 18 partidas. Foram sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 50%. O time foi campeão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras.

A diretoria busca um novo técnico. A próxima partida da equipe é no domingo (21), às 18h30, contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly.