Após saída de Ceni, São Paulo contrata Dorival Júnior

O São Paulo fechou a contratação do técnico Dorival Júnior na manhã desta quinta-feira. Ele irá substituir Rogério Ceni, que foi demitido do comando na quarta-feira. O clube tem a expectativa de contar com o novo treinador já no sábado, contra o América-MG, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Será a segunda passagem de Dorival pelo São Paulo. A primeira foi entre julho de 2017 e março de 2018, quando o técnico comandou a equipe em 26 partidas.

Dorival Júnior está sem clube desde o fim do ano passado, quando deixou o Flamengo mesmo após se sagrar campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.