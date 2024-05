Após vencer o Corinthians, Aster Itaquá encara o Água Santa pelo Paulista Sub-20 na sexta-feira

Após vencer o Corinthians por 1 a 0 no último sábado (4), o Aster Itaquá tenta buscar a segunda vitória no Campeonato Paulista Sub-20. A partida foi disputada no Parque São Jorge. Na sexta-feira (10), a equipe de Itaquaquecetuba joga diante do seu torcedor, no Campo do Brasil, contra o Água Santa, às 15 horas.

O triunfo sobre o Timão fez o Aster subir na tabela do Grupo 12. Agora, o time ocupa a quarta posição, com quatro pontos: são uma vitória, um empate e duas derrotas. O gol da vitória foi marcado por Biel, aos 30 minutos do primeiro tempo.

A vitória ainda contou com um tempero especial: foi a primeira derrota do Corinthians na competição, que até então estava invicto. O resultado fez o Timão cair para a segunda posição, com sete pontos. O líder da chave é o São Caetano, que alcançou os 10 pontos. No sábado (11), o Corinthians encara o EC São Bernardo, na casa do adversário, às 15 horas.