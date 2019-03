Arena Suzano receberá torneio sub-18 de futsal neste domingo

A Arena Suzano, localizada nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, vai receber no próximo domingo (31) o 3º Torneio Internacional de Futsal. O evento terá como um dos seus objetivos a arrecadação de mantimentos para o Fundo Social de Solidariedade, já que a entrada do público para assistir as partidas está condicionada à doação de um quilo de alimento não perecível por pessoa.

O evento será realizado pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Pedagogia Esporte Social e contará com apoio da Prefeitura de Suzano. Vão participar as equipes sub-18 de Futsal da cidade, do São Paulo Futebol Clube, da Sociedade Esportiva Palmeiras e do Tokai Shoyo, universidade de Shizuoka, do Japão, que veio ao Brasil exclusivamente para a competição.

Os times jogarão entre si e será declarado campeão aquele que somar mais pontos, que receberá troféu – os demais também ganharão um menor pela participação. As partidas ocorrerão a partir das 8h30 e contarão com arbitragem da Liga Suzanense de Futebol de Salão. A previsão é de que o torneio reúna cerca e cem pessoas, entre atletas e comissão técnica. A Arena Suzano tem capacidade de receber mais de 4 mil espectadores.