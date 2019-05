Arena Suzano será palco de mais um jogo da final da Superliga

A Arena Suzano recebe neste sábado (04), o jogo 4 da final da Superliga Masculina de Vôlei, entre EMS Taubaté Funvic e Sesi-SP, às 21h30, que pode se tornar o último confronto da decisão, caso o vencedor seja o time do Vale do Paraíba, que lidera a série melhor de cinco jogos por 2 a 1. Será a segunda partida da disputa pelo título brasileiro da temporada 2018/2019 no município. Se for necessária a realização do quinto e derradeiro jogo, em caso de vitória da equipe da capital, o embate ocorrerá também na cidade, no próximo sábado (11).

A expectativa é de casa cheia novamente na noite deste sábado, com a presença de 4,5 mil pessoas – que é capacidade total do ginásio –, mas desta vez com o mando de quadra do EMS Taubaté Funvic. O último encontro entre os finalistas, na terça-feira passada (30), foi bastante acirrado, com quase três horas de duração. No fim, o time do Vale do Paraíba levou a melhor e venceu por 3 sets a 2 (parciais de 20/25, 25/23, 27/25, 28/30 e 15/13), virando a série e passando a liderar a final da Superliga em 2 a 1. Se voltar a ganhar, o EMS Taubaté Funvic se consagrará campeão.

A Prefeitura de Suzano distribuiu mil ingressos nesta quinta-feira (02), mediante a troca de alimentos não perecíveis, leite e óleo de cozinha. Os demais foram destinados pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para as duas equipes. A maior carga será para a torcida do EMS Taubaté Funvic, mandante do jogo. Vale destacar que não haverá bilhetes à disposição no local.

O público que tem ingresso poderá entrar na Arena Suzano pelo Portão 'E' a partir das 20 horas. O estacionamento dentro do Parque Municipal Max Feffer, com cerca de 600 vagas, estará liberado para utilização gratuitamente. Agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana orientarão os motoristas nas imediações. O acesso será pela avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador.