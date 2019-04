Arena Suzano vai receber final da Superliga Masculina de Vôlei

Depois de 20 anos, Suzano voltará a ser palco da decisão da Superliga Masculina de Vôlei. A cidade poderá receber até três jogos da final da temporada 2018/2019 entre Sesi-SP e EMS Taubaté Funvic. A primeira delas, que também poderá ser a única, caso um dos times vença as três partidas iniciais, ocorrerá em 30 de abril (terça-feira), às 21h30, na Arena Suzano, nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A notícia foi divulgada nesta segunda-feira (15) pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), que definiu a tabela da série melhor de cinco jogos.

Sesi-SP e EMS Taubaté Funvic abrem a disputa pelo título no próximo dia 23 (terça-feira), na Vila Leopoldina, em São Paulo. A segunda rodada da final ocorrerá no Ginásio do Abaeté, na cidade do Vale do Paraíba. A partida seguinte será realizada na Arena Suzano. Se forem necessários, os jogos 4 e 5 seguirão em território suzanense, em maio, nos dias 4 e 11 (sábados). Todos os confrontos terão início às 21h30.

Dono da melhor campanha durante a fase classificatória do campeonato, o Sesi-SP chegou a mandar um de seus jogos no município, contra o Vôlei Renata, de Campinas, em 8 de fevereiro, quando o time paulistano venceu por 3 sets a 2. Diante da receptividade da torcida e em razão da capacidade de comportar um público de até 4,5 mil pessoas, a Arena Suzano voltou a ser cogitada, desta vez para a final. Na sexta-feira da semana passada (12/04), representantes de ambos os times estiveram no município para avaliar local e definir a sua escolha.

A última vez em que a cidade recebeu uma partida da decisão do principal torneio nacional da modalidade foi em 10 de março de 1999. Naquela data, Suzano e Ulbra, de Canoas, abriram a final. O jogo foi vencido pelos visitantes por 3 sets a 1. Na sequência houve mais três partidas, sendo a última em Mogi das Cruzes, também vencida pela equipe gaúcha, que encerrou a série em 3 jogos a 1 e se tornou bicampeã, acabando com o sonho dos suzanenses de conquistarem o quarto título brasileiro.

A escolha da cidade para abrigar a decisão coincide com a comemoração de 25 anos de criação da Superliga Masculina de Vôlei. Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, é um marco importante para a população e para o esporte. “Na festa de Jubileu de Prata da Superliga, o palco da final deste ano será Suzano. Depois de tanto tempo, a Cidade do Vôlei volta a ser protagonista e a ter uma decisão nacional. Em uma modalidade onde o Brasil é destaque no cenário mundial, Suzano reaparece no mapa depois de duas décadas”, disse.

Ingressos

Do total de ingressos para a final, mil serão reservados para Suzano em cada um dos jogos. A exemplo de como foi feito no jogo entre Sesi-SP e Vôlei Renata, as entradas deverão ser obtidas com antecedência mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade. Nos próximos dias, a administração municipal irá definir os detalhes sobre essa distribuição, como local, datas, horários e quantidade por pessoa.