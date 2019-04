Atleta de Karatê Kyokushin de Mogi disputará Mundial no Japão

O último final de semana foi de comemoração para atletas de Karatê Kyokushin de Mogi das Cruzes. No exame de faixa, Gustavo Schmidt conseguiu a faixa preta e o já consagrado esportista Luigi Batane, que já era faixa preta em território nacional, consolidou seu nível agora internacionalmente. Luigi será um dos seis brasileiros a disputar o Mundial de Karatê Kyokushin, no Japão.

Já no Torneio Novos Talentos de Karatê Kyokushin, novos campeões na cidade. Na categoria master, Jorge Carvalho de Oliveira saiu com a primeira colocação. E nas categorias Mirim e Kata Infantil, o pequeno Gustavo Araújo conquistou as vitórias.

“O esporte demanda muita dedicação, então essas conquistas são fruto de muita dedicação. Por isso devemos agradecê-los pelo empenho e pelos resultados obtidos. São um orgulho para nossa Mogi das Cruzes”, avalia o professor de Kyokushin, Sensei Marcos Furlan.

O próximo desafio da modalidade será a disputa do Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokushin, em 26 de maio deste ano.