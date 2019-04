Atleta suzanense vence torneio de judô e está próxima de estágio no Japão

A atleta das aulas de judô oferecidas pela Prefeitura de Suzano Alline Silva venceu, no último final de semana, o torneio Open Ajinomoto, realizado na cidade de São Paulo. O evento, que conta pontos para o ranking nacional, a deixou a um passo de ser convocada para um estágio internacional para aprimoramento, no Japão.

A competição foi promovida pela Federação Paulista de Judô e classificou os quatro melhores de cada categoria e classe para a etapa final do Campeonato Paulista, que ocorrerá nos dias 3 e 4 de maio (sexta-feira e sábado) na cidade de Hortolândia, na Região Metropolitana de Campinas. Aline venceu na categoria Sub-18 Super Ligeiro.

Além dela, também se classificaram para a fase final do Campeonato Paulista as atletas suzanenses Eloise Oliveira (vice-campeã na categoria Sub-15 Ligeiro) e Ana Clara Harumi (medalha de bronze Sub-15 Super Ligeiro).

O desempenho no torneio aberto também colocou Alline Silva mais próxima de um estágio para aprimoramento de suas técnicas no Japão, por meio de uma parceria entre a Federação Paulista de Judô, a empresa patrocinadora do torneio realizado no último final de semana na capital e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica).

O estágio fornecerá ao primeiro colocado do ranking nacional uma estadia de 15 dias. A escolha será feita ainda no primeiro semestre do ano, com a viagem prevista para o segundo. Atualmente, Alline é a primeira colocada no ranking estadual e a segunda no nacional.

A atleta começou sua trajetória no judô pelo projeto da Associação Desportiva do Alto Tietê (Adat), por meio de convênio com a Prefeitura de Suzano, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. Só neste ano, já soma três conquistas. Além desta de domingo (28), faturou a Copa São Paulo e o seu terceiro Campeonato Brasileiro de Judô Região V. Ela também já participou de estágios com a seleção brasileira em duas oportunidades, na Espanha e na Alemanha, e foi convocada para uma terceira vez, em Portugal, que ocorrerá em breve.

Vanessa Billard, professora da modalidade e uma das instrutoras de Alline, reforça a importância do reconhecimento da judoca. “É uma oportunidade única para que ela possa refinar ainda mais suas técnicas e servir de exemplo como atleta de alto desempenho e de modelo para seus colegas”, afirmou.

O secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Júnior, elogiou o trabalho realizado e os resultados da jovem suzanense. “O trabalho com as categorias de base descobre novos talentos para o esporte e reforça os vínculos da população, formando uma nova geração com mais saúde, consciente e longe da violência”, afirmou.