Atletas de Mogi começam disputa dos Jogos Regionais

Mogi das Cruzes participará da 63ª edição dos Jogos Regionais, que será disputado, pela segunda vez consecutiva, em São Sebastião e Ilhabela entre os dias 2 e 13 de julho. A abertura oficial acontece nesta terça-feira (2) e a delegação inicia sua participação na quarta-feira (3), nas modalidades de badminton, malha e damas.

Mogi das Cruzes será representada em 27 modalidades dos Jogos Regionais e contará com uma delegação formada por 620 pessoas, contando atletas, comissões técnicas e staffs. Ao todo, serão 39 equipes para representar a cidade.

O prefeito Marcus Melo lembrou que as equipes que vão representar Mogi das Cruzes são compostas por atletas que possuem ligação com o município, sejam nascidos, moradores ou que trabalham na cidade.

“O incentivo aos atletas com ligação com Mogi das Cruzes é importante para incentivar a prática esportiva em nossa cidade, ao mesmo tempo em que é aberto espaço para o surgimento de novos talentos, que poderão representar o município em uma competição importante, como os Jogos Regionais e que serão o futuro do esporte na cidade”, comentou Melo.

Nas disputas desta quarta-feira, o time de malha de Mogi das Cruzes enfrentará Guaratinguetá, às 10h, enquanto a equipe de badminton feminino jogará contra São José dos Campos e a de badminton masculino pegará Francisco Morato e Ubatuba. As partidas da modalidade acontecem a partir das 8h. A equipe de damas entrará na disputa às 14h, contra adversário a ser definido no Congresso Técnico, que acontecerá pouco antes.

No ano passado, Mogi das Cruzes terminou as disputas dos Jogos Regionais na segunda colocação na classificação geral, com 200,5 pontos conquistados. A campeã foi São José dos Campos e Pindamonhangaba terminou com a terceira colocação. A delegação mogiana conquistou dez títulos, sete segundas colocações e quatro terceiras colocações. Destaques em 2018, as equipes de badminton masculino sub-20, badminton feminino, damas, futsal masculino, karatê masculino, tênis masculino sub-20, tênis feminino sub-20, tênis de mesa feminino sub-20, vôlei feminino e xadrez feminino buscarão o bicampeonato.

A cidade disputa os Jogos Regionais na 2ª Região Esportiva, que reúne municípios da Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte. O evento deve ter a participação de 8 mil pessoas nas disputas.