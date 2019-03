Atletas de Muay Thai promovem aula em prol de associação do Jardim Maitê

Com o intuito de arrecadar chocolates para a Páscoa de crianças e jovens carentes, o Studiu Du Thai promove nesta quinta-feira (21), das 19 às 21 horas, um ‘aulão’ a atletas e amantes do Muay Thai e Kickboxing. A entrada será uma caixa de bombom, que será revertido à Associação Esperança e Destino. A instituição atende crianças e adolescentes, de 5 a 14 anos, no Jardim Maitê, em Suzano.

A campanha foi iniciada na última sexta-feira. O objetivo dos organizadores é o de arrecadar 130 caixas de bombom. Os doces serão entregues às crianças atendidas pela associação assistencial.

Até o momento, ao todo, 30 pessoas confirmaram presença. Contudo, os organizadores esperam que mais pessoas possam ir ao local, já que o número de doces a serem arrecadados é maior ao do confirmado.

Para um dos organizadores, o professor Eduardo Melo, o evento vai além da oportunidade de ter uma experiência no esporte. “Vamos poder oferecer um pouco de alegria às crianças assistidas pela associação. Ou seja, o principal objetivo vai ser o de ver sorrisos em quem mais é importante: o jovem”, disse.

O Studiu Du Thai fica localizado na Rua Barão de Jaceguai, 498, Centro de Suzano.