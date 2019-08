Atletas de Suzano se destacam no Circuito Paulista de Jiu-Jitsu

A equipe do Projeto Bonsai, uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e a Associação Santana de Parnaíba de Apoio ao Jovem (Aspaj), teve posição de destaque na terceira e última etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu, realizado na cidade de Barueri, no último final de semana. A delegação contou com 22 integrantes e conquistou oito títulos, além de quatro vice-campeonatos e um terceiro lugar. O torneio foi promovido pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu no Ginásio Poliesportivo José Corrêa.

Na categoria Kids, Alexia Sodré, Brenda Mariano e Gustavo Valasco foram campeões estaduais nas faixas coloridas, enquanto que Rhyllary Barbosa, Yasmin Alana e Rosangela Felisberto foram campeãs na faixa branca. Entre os adultos, Sayonara Cavalcante levou o ouro na faixa roxa e Ralph Nogueira entre os concorrentes de faixa preta, em uma disputa que contou com a participação de grandes nomes da modalidade no Estado.

O Projeto Bonsai Jiu-Jitsu "Construindo o Futuro" conta com 600 alunos em locais como o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, escolas municipais e na Arena Suzano, a partir de uma parceria da Aspaj com Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O coordenador e instrutor do projeto Bonsai, Ângelo Máximo Leite de Oliveira, mostrou-se feliz não apenas com o desempenho dos atletas, mas de toda a delegação pelos resultados conquistados neste primeiro semestre. "Somos gratos pelo apoio e pelas vibrações positivas de todos ao longo do ano. Ainda há muitos campeonatos importantes neste ano, com a participação de atletas de Suzano", afirmou.

O secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, afirmou estar orgulhoso do desempenho dos alunos do projeto de base. "Esta é apenas uma parcela dos benefícios que esta e outras parcerias promovidas em Suzano trazem à comunidade, para além dos resultados em competições. Falamos de condicionamento físico e de qualidade de vida, de cidadania, de identificação com o próximo", disse.

Mais informações sobre o projeto de jiu-jitsu podem ser obtidas na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizada no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro), ou pelo telefone (11) 4746-1886. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.