Atletas do Suzano Vôlei são convocados para a seleção brasileira

Os atletas Daniel (ponteiro) e Judson (central), do Suzano Vôlei, foram convocados pelo técnico Bernardinho para servir à Seleção Brasileira na preparação da equipe para a Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2024. O anúncio foi feito na noite da última segunda-feira (15/04). A dupla teve grande destaque individual ao longo da temporada 2023/24 no time suzanense, período marcado pelo vice-campeonato paulista, em outubro do ano passado.

Esta é a segunda temporada seguida na qual o Suzano Vôlei tem atletas convocados para integrar a Seleção Brasileira. Isso porque em 2023 a equipe, então estreante na elite nacional, atingiu as semifinais do campeonato nacional com a dupla tendo destaque na histórica campanha, rendendo seus primeiros chamamentos. Neste ano, o bom desempenho de Daniel e Judson os manteve no radar do técnico Bernardinho que, por sua vez, retorna ao comando da Seleção Masculina e reúne os primeiros atletas a partir da próxima segunda-feira (22/04) no Centro de Desenvolvimento do Voleibol de Saquarema (RJ).

O foco do período é trabalhar os atletas para a temporada de seleções, que tem início com a disputa da primeira fase da VNL no Rio de Janeiro, a partir do dia 21 de maio, e termina com a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, entre julho e agosto. Judson, que integrou a Seleção principal na disputa da última Liga das Nações, no Sul-Americano de Seleções, no Pré-Olímpico e na campanha do ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023, retorna com grande destaque, ao passo em que Daniel, que fez uma temporada de recuperação após uma série de lesões, também atrai os olhares da comissão técnica brasileira.

A supervisora do Suzano Vôlei, Ana Paula Ferreira, destaca o fato de que Suzano segue na trilha do protagonismo dentro do voleibol brasileiro com mais atletas convocados para a Seleção pelo segundo ano consecutivo. “Nosso trabalho em levar Suzano de volta ao lugar que merece dentro do voleibol passa diretamente pelo empenho e esforço dos atletas. O Daniel e o Judson são exemplos disso. Parabenizamos os dois e estaremos na torcida por eles neste período com a Seleção Brasileira”, comentou.