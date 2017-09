Atletas do taekwondo de Mogi das Cruzes são homenageados por conquistas

O prefeito Marcus Melo (PSDB) participou de uma homenagem aos atletas de Mogi das Cruzes que se destacaram no 34º Campeonato Brasileiro de Taekwondo e na 1ª etapa da Copa São Paulo da modalidade. O evento, que ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (20), reuniu esportistas das academias Maninho e Yamashita e aconteceu no auditório do prédio da Prefeitura.

“Esta é uma maneira de a Prefeitura incentivar os atletas de nossa cidade. O taekwondo de Mogi das Cruzes é uma referência nacional e os resultados alcançados, frutos de muitos treinos dos nossos atletas, mostram isso”, afirmou Marcus Melo.

O prefeito lembrou ainda da importância da prática de esportiva para a formação de crianças e jovens. “Temos de apoiar todas as modalidades e a Prefeitura estará sempre ao lado do esporte. Os jovens, quando vão para uma academia treinar, tem o exemplo do mestre, a educação, a disciplina, a postura. Isso faz a diferença para quando for adulto”, disse.

Breno Cesari discursou em nome dos atletas e destacou a importância do taekwondo no dia a dia dos atletas. “Quando vamos treinar, esquecemos das notas, dos problemas, de tudo, e pensamos apenas no taekwondo”, disse.

Os atletas do Taekwondo Maninho disputaram nos dias 8 e 9 de setembro o 34º Campeonato Brasileiro a modalidade, realizado em São Paulo. Os mogianos conquistaram 25 medalhas, sendo 15 de ouro, 8 de prata e 2 de bronze e ajudaram a equipe de São Paulo a ficar com o título nacional.

A competição, organizada pela Liga Nacional de Taekwondo e pela Federação Paulista de Taekwondo, contou com a participação de 800 atletas, que representaram 22 estados.

Já nos dias 9 e 10 de setembro, os atletas do Taekwondo Yamashita foram destaque da 1ª etapa da Copa São Paulo. Os mogianos conquistaram 17 medalhas, sendo 10 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze.

A competição, que contou com cerca de 350 atletas, foi realizada no Ginásio Municipal de Esportes “Professor Hugo Ramos”, no Mogilar, e contou como seletiva para a Copa Brasil.

Também participaram da homenagem, o vice-prefeito Juliano Abe e os vereadores Marcos Furlan e Jean Lopes, o representante da Federação Paulista de Taekwondo, Marcelo Yamashita, o grão-mestre de Taekwondo, Manoel Ferreira de Almeida Neto, o Mestre Maninho, além de secretários municipais e familiares dos atletas.