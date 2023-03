Atletas suzanenses participam do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu

Os atletas suzanenses do Projeto Social 'Bonsai Jiu Jitsu Construindo um Futuro', liderados pelo Professor Ângelo Máximo, competiram na Primeira Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu em Barueri neste final de semana.

O campeonato é organizado pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu e tem como objetivo ranquear os melhores lutadores do Estado durante as três etapas do ano.

O evento conta com 28 atletas representando a cidade. Alguns serão a sua primeira experiência em campeonato, outros lutam para manter seus títulos, como a atleta Sayonara Cavalcante, faixa marrom, que foi campeã do circuito paulista em sua categoria desde 2019 e esse ano luta por mais um título.