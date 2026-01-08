Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 08/01/2026
Esportes

Bola oficial do fute-tênis é lançada; inventor pede quadra no Max Feffer

Desenvolvimento da bola específica para o esporte demorou cinco anos

08 janeiro 2026 - 20h48Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Bola oficial do fute-tênis é lançada; inventor pede quadra no Max FefferBola oficial do fute-tênis é lançada; inventor pede quadra no Max Feffer - (Foto: Edgar Leite/DS)

O inventor do fute-tênis, Oscar de Oliveira, anunciou o lançamento da primeira bola oficial e específica para a prática do esporte. O fundador esteve no DS para passar informações da bola, que demorou cerca de cinco anos para ser desenvolvida.

“Demoraram cinco anos para chegarmos nesse resultado, tamanho, pressão, calibragem, peso. Uma coisa muito importante no fute-tênis é o quique da bola, então tivemos que trabalhar muito nisso”, explicou Oscar.

A bola de fute-tênis é mais leve, mais macia e menor do que a utilizada no futebol de campo.

A principal dificuldade para o desenvolvimento da bola oficial do fute-tênis foi a diversidade de pisos que o esporte pode ser praticado.

“Os engenheiros analisam a velocidade, a dinâmica do jogo, o solo. São vários solos diferentes, pode ser no cimento, na areia, no saibro, na grama. E em cada um desses é diferente”.

Quadra de fute-tênis

Oscar ainda falou sobre a sua vontade da inauguração de uma quadra de fute-tênis no Parque Max Feffer, localizado no Jardim Imperador.

“Suzano merece uma quadra de fute-tênis. Já foi enviada uma emenda para a Prefeitura fazer a quadra de fute-tênis no parque. A gente acredita que vai dar certo e essa quadra vai ser um sucesso. Queremos trazer para esse ano”, disse Oscar.

O DS entrou em contato com a Prefeitura para saber sobre a viabilidade de uma quadra de fute-tênis no Parque Max Feffer e aguarda o posicionamento.

