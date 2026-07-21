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Jornal Diário de Suzano - 21/07/2026
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Esportes

Brasil enfrenta Japão nas quartas de final da Liga das Nações Feminina

Confira as data dos jogos da última fase do mundial de vôlei na China

21 julho 2026 - 08h28Por Agência Brasil
Brasil enfrenta Japão nas quartas de final da Liga das Nações FemininaBrasil enfrenta Japão nas quartas de final da Liga das Nações Feminina - (Foto: Divulgação/Volleyball World)

A seleção brasileira feminina de vôlei inicia na quarta-feira (22) a caminhada em busca do título inédito da Liga das Nações (VNL). 

Terceira colocada na fase preliminar, a equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta o Japão às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, por uma vaga nas semifinais. 

A última fase da Liga das Nações (VNL) Feminina de Vôlei conta com oito seleções na disputa. A final da competição está prevista para domingo (26), com a decisão do título.

Além do confronto das brasileiras, as quartas de final da Liga das Nações terão os seguintes jogos:

22 de julho, às 5h – Itália x Holanda;

22 de julho, às 8h30 – Brasil x Japão;

23 de julho, às 5h – Turquia x Canadá;

23 de julho, às 8h30 – Estados Unidos x China.

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