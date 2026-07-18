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Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
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Esportes

Mogi Basquete conquista título invicto da Liberty Cup 2026 Sub-14

Equipe tem MVP e três atletas na seleção do campeonato

18 julho 2026 - 14h00Por da Reportagem Local
Mogi Basquete conquista título invicto da Liberty Cup 2026 Sub-14Mogi Basquete conquista título invicto da Liberty Cup 2026 Sub-14 - (Foto: Breno Leandro)

O Mogi Basquete segue colecionando conquistas nas categorias de base. Na última sexta-feira (17), a equipe Sub-14 sagrou-se campeã invicta da Liberty Cup 2026, uma das principais competições de base do país, disputada no Complexo Perfect Liberty, em Arujá (SP).

A campanha perfeita foi coroada com a vitória por 66 a 47 sobre o Bauru Basketball na grande decisão. A vaga na final havia sido conquistada na quinta-feira (16), após uma atuação dominante diante do Corinthians, vencendo por 86 a 41. O título amplia uma sequência impressionante da geração mogiana, que permanece há mais de um ano invicta nas competições disputadas.

Além da conquista coletiva, o Mogi Basquete também brilhou nas premiações individuais da competição. Bernardo Bochio foi eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) da Liberty Cup 2026 e integrou a seleção do campeonato, ao lado dos companheiros Vinicius Vidal e Igor Willian (Negão). O reconhecimento reforça o destaque da equipe durante toda a competição e evidencia o talento da geração que segue acumulando resultados expressivos.

A campanha foi comandada pelo técnico Caio Bueris, com preparação física de Matheus Godoy, profissionais que vêm desempenhando um papel importante no desenvolvimento da equipe e na manutenção do alto nível de desempenho da categoria.

A Liberty Cup reúne equipes de diversos estados brasileiros e tem como proposta promover o desenvolvimento técnico e competitivo dos jovens atletas, proporcionando uma experiência de alto nível dentro e fora das quadras.

Com mais um troféu para a galeria e atletas entre os principais destaques do torneio, o Mogi Basquete reafirma a força do trabalho desenvolvido em suas categorias de base e segue consolidando sua tradição na formação de talentos para o basquete brasileiro.

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