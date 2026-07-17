Suzano tomba Helena Zerrenner e Capela Santa Helena como patrimônios culturais

A Escola Estadual Helena Zerrenner e a Capela Santa Helena, integrantes do Conjunto Histórico Fazenda Sertão, foram oficialmente tombadas como Patrimônio Municipal Cultural de Suzano. O reconhecimento foi instituído por decreto assinado pelo prefeito Pedro Ishi, em maio.



O tombamento contempla o conjunto localizado na região do Clube dos Oficiais. No caso da Escola Estadual Helena Zerrenner, situada na Estrada do Koyama, a proteção corresponde à primeira edificação da unidade escolar, atualmente utilizada como Secretaria. Segundo o decreto, ficam preservados os elementos construtivos originais, materiais de acabamento, mobiliário da época da construção, o busto em bronze de Helena Zerrenner e documentos relevantes para a comprovação histórica das atividades escolares nos primeiros anos de funcionamento.



O decreto também estabelece área envoltória de 75 metros a partir do centro do conjunto tombado.

Já a Capela Santa Helena, localizada na Rua Coronel Joaquim Rodrigues Branco, terá preservados os elementos construtivos, materiais de acabamento, mobiliário e vitrais. O tombamento ainda abrange o Salão Paroquial, a Casa do Padre e a Casa da Zeladoria, com proteção voltada aos elementos de fachada e à volumetria das edificações. O conjunto também contará com área envoltória de 75 metros.



De acordo com o decreto, qualquer intervenção nos imóveis tombados ou nos lotes dependerá de aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Suzano ou de grupo técnico designado pelo órgão. O documento ainda autoriza a inscrição dos bens no Livro do Tombo, garantindo os efeitos legais da medida.