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Jornal Diário de Suzano - 17/07/2026
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Cidades

Suzano tomba Helena Zerrenner e Capela Santa Helena como patrimônios culturais

Decreto do prefeito Pedro Ishi reconhece conjunto histórico da Fazenda Sertão e estabelece regras de preservação

17 julho 2026 - 07h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
A Escola Estadual Helena Zerrenner foi oficialmente tombadaA Escola Estadual Helena Zerrenner foi oficialmente tombada - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

A Escola Estadual Helena Zerrenner e a Capela Santa Helena, integrantes do Conjunto Histórico Fazenda Sertão, foram oficialmente tombadas como Patrimônio Municipal Cultural de Suzano. O reconhecimento foi instituído por decreto assinado pelo prefeito Pedro Ishi, em maio.


O tombamento contempla o conjunto localizado na região do Clube dos Oficiais. No caso da Escola Estadual Helena Zerrenner, situada na Estrada do Koyama, a proteção corresponde à primeira edificação da unidade escolar, atualmente utilizada como Secretaria. Segundo o decreto, ficam preservados os elementos construtivos originais, materiais de acabamento, mobiliário da época da construção, o busto em bronze de Helena Zerrenner e documentos relevantes para a comprovação histórica das atividades escolares nos primeiros anos de funcionamento.


O decreto também estabelece área envoltória de 75 metros a partir do centro do conjunto tombado.
Já a Capela Santa Helena, localizada na Rua Coronel Joaquim Rodrigues Branco, terá preservados os elementos construtivos, materiais de acabamento, mobiliário e vitrais. O tombamento ainda abrange o Salão Paroquial, a Casa do Padre e a Casa da Zeladoria, com proteção voltada aos elementos de fachada e à volumetria das edificações. O conjunto também contará com área envoltória de 75 metros.


De acordo com o decreto, qualquer intervenção nos imóveis tombados ou nos lotes dependerá de aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Suzano ou de grupo técnico designado pelo órgão. O documento ainda autoriza a inscrição dos bens no Livro do Tombo, garantindo os efeitos legais da medida.

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