Prefeitura de Suzano abre processo seletivo para contratação temporária de professores

A Prefeitura de Suzano abriu nesta segunda-feira (20/07) o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores de Educação Básica I. O edital foi publicado no mesmo dia, na edição extra nº 148 do Diário Oficial Eletrônico, disponível no portal da prefeitura, nas abas "Transparência" e "Imprensa Oficial". As inscrições devem ser feitas por meio do bit.ly/ProcessoSeletivoSimplificadoProfessores, que permanecerão abertas até esta sexta-feira (24/07).

A iniciativa tem como objetivo garantir a substituição imediata de professores titulares afastados por motivos previstos em lei, assegurando a continuidade das aulas e do conteúdo programado para cada etapa de ensino. Para isso, será formado um cadastro reserva com 40 profissionais habilitados, sendo 36 vagas destinadas à ampla concorrência e quatro para pessoas com deficiência (PCDs). As contratações ocorrerão conforme a necessidade da administração municipal.

Com a medida, que terá validade de 12 meses, a Secretaria Municipal de Educação contará com mais uma alternativa para manter a regularidade das atividades escolares, evitando que o tempo necessário para a conclusão de trâmites administrativos, seja para o retorno do professor titular ou para a reposição definitiva da vaga, prejudique o andamento das aulas e deixe estudantes sem docente em sala.

Os critérios de classificação consideram a formação acadêmica e o tempo de serviço no magistério. O candidato poderá obter até dez pontos por doutorado na área da Educação; até oito pontos por mestrado; até seis pontos por cursos de pós-graduação lato sensu (mínimo de 360 horas), sendo dois pontos por título; e até 18,25 pontos pelo tempo de serviço, na proporção de 0,01 ponto por dia trabalhado. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios, nesta ordem: idade igual ou superior a 60 anos, maior idade, maior tempo de serviço no magistério e maior titulação acadêmica.

A contratação observará integralmente o disposto na Lei Municipal nº 5.771/2026, na Lei Complementar Municipal nº 190/2010 e na Lei Municipal nº 4.392/2010. Durante a vigência do contrato, a carga horária poderá ser ampliada, reduzida ou redistribuída em razão da abertura ou encerramento de turmas, do retorno do docente substituído, da cessação da necessidade temporária, de alterações na organização da rede municipal de ensino ou por interesse devidamente justificado da administração.

Servidores efetivos integrantes da carreira do magistério da Prefeitura de Suzano não poderão participar do processo seletivo. A administração municipal também ressalta que a iniciativa não substitui as nomeações decorrentes de concurso público, cujas convocações seguem sendo realizadas normalmente.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, destacou que a contratação temporária proporcionará mais agilidade na substituição dos professores. “Buscamos soluções que mantenham todas as turmas com professor de forma ininterrupta. Essa modalidade de contratação nos dá condições de realizar uma reposição imediata de profissionais, que muitas vezes não é possível em razão dos trâmites administrativos exigidos em outras formas de vínculo”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou que o município passará a contar com um cadastro de profissionais preparados para atender às demandas da rede de ensino. “O segundo semestre letivo de 2026 começa com essa importante novidade para a gestão da Educação em Suzano. O Processo Seletivo Simplificado permitirá formar um banco de profissionais habilitados, prontos para assumir as turmas sempre que houver afastamentos temporários dos professores titulares, garantindo a continuidade do ensino e evitando prejuízos aos estudantes”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.