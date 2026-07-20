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Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
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Polícia

Agência do INSS suspende atendimento após furto em Suzano

Segundo informações iniciais, foram levados computadores e fios, impossibilitando o serviço

20 julho 2026 - 10h28Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Agência do INSS suspende atendimento após furto em SuzanoAgência do INSS suspende atendimento após furto em Suzano - (Foto: Yasmin Torres / DS)

A sede da Agência da Previdência Social, localizada na rua Campos Salles, no centro de Suzano, fechou na manhã desta segunda-feira (20) devido a um furto. Segundo informações iniciais, foram levados computadores e fios, impossibilitando o atendimento.

No local, pessoas que aguardavam para entrar foram informadas que a sede ainda não tem previsão de reabertura. Para repor todo o equipamento perdido, o prazo estipulado é de no mínimo um dia.

O DS entrou em contato com a comunicação social da agência, mas ainda não teve resposta.

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