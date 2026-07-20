Agência do INSS suspende atendimento após furto em Suzano

A sede da Agência da Previdência Social, localizada na rua Campos Salles, no centro de Suzano, fechou na manhã desta segunda-feira (20) devido a um furto. Segundo informações iniciais, foram levados computadores e fios, impossibilitando o atendimento.

No local, pessoas que aguardavam para entrar foram informadas que a sede ainda não tem previsão de reabertura. Para repor todo o equipamento perdido, o prazo estipulado é de no mínimo um dia.

O DS entrou em contato com a comunicação social da agência, mas ainda não teve resposta.