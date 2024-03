A Seleção Brasileira venceu a Inglaterra por 1 a 0 com gol de Endrick, na tarde deste sábado (23), em Wembley.



O jogo desta tarde marcou a estreia de Dorival Júnior no comando da Seleção.



O jovem atacante do Palmeiras, de 17 anos, empurrou a bola para a rede do goleiro inglês Pickford. É o primeiro gol de Endrick pela Seleção.



Com a vitória, o time brasileiro interrompeu uma sequência de quatro jogos sem vitória.