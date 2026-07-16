Brasileirão de volta: Confira o retrospecto dos confrontos da 19ª rodada

Após a parada para a disputa da Copa do Mundo de 2026, o Brasileirão Betano retorna com a 19ª e última rodada do primeiro turno. A rodada vai começar nesta quinta, 16, e vai até a próxima quinta, 23, com 10 jogos. Além disso, nesse período, serão realizados dois jogos atrasados da 4ª rodada: Bahia x Chapecoense e Botafogo x Vitória.



Nesta quinta, a 19ª rodada começa com Botafogo x Santos, no Nilton Santos, às 19h30, e Vitória x Vasco, no Barradão, também às 19h30. Jogando em casa, no Rio, o Botafogo não perde para o Santos desde 2019, com 1 vitória e 3 empates desde então. Já o Vitória, como mandante, leva ampla vantagem sobre o Vasco, com 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.



Na sexta, 17, o Bahia recebe a Chapecoense em jogo atrasado da 4ª rodada. Depois, o Fluminense pega o Red Bull Bragantino no Maracanã. Como mandante, o Flu perdeu apenas uma vez para o time paulista, em 1991, na semifinal. Desde então, em 8 jogos, foram 6 vitórias do Tricolor e 2 empates. Ainda na sexta, o Mirassol recebe o Grêmio. Em 2025, o time do interior paulista goleou o Tricolor gaúcho em casa por 4 x 1.



Na outra semana, na terça, dia 21, o Atlético-MG pega o Bahia na Arena MRV. Em Belo Horizonte, o Galo não perde para o Tricolor baiano desde 2019, com 3 vitórias e 2 empates. Na quarta, 22, o Coritiba recebe o líder Palmeiras. Em Curitiba, o Coxa ficou sem perder para o rival entre 1997 e 2020, com 9 vitórias e 5 empates, mas perdeu os últimos dois jogos.



Também na quarta, três jogos serão realizados às 21h30. Em Bragança Paulista, o São Paulo enfrenta o Athletico-PR. Como mandante, o Tricolor paulista tem 18 vitórias e apenas 4 derrotas em 30 jogos, tendo vencido os últimos três confrontos. Em Porto Alegre, o Inter recebe o Cruzeiro no Beira-Rio, onde não perde desde 2014 – 5 vitórias e 2 empates. Também na Região Sul, a Chapecoense recebe o Flamengo, que tem vantagem no confronto em Chapecó, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.



Fechando a rodada, na quinta, o Corinthians recebe o Remo em São Paulo. Na história do confronto, o time paraense leva a melhor com 2 vitórias contra 1 do alvinegro. Já Botafogo e Vitória jogam no mesmo dia em jogo atrasado da 4ª rodada.

Confira abaixo o retrospecto dos confrontos da 19ª rodada do Brasileirão Betano 2026:

Botafogo x Santos na história do Brasileirão (1937-2025):

72 jogos

22 vitórias do Botafogo

24 empates

26 vitórias do Santos

75 gols do Botafogo

96 gols do Santos

Vitória x Vasco na história do Brasileirão (1937-2025):

42 jogos

18 vitórias do Vitória

9 empates

15 vitórias do Vasco

64 gols do Vitória

64 gols do Vasco

Fluminense x Red Bull Bragantino na história do Brasileirão (1937-2025):

20 jogos

8 vitórias do Fluminense

6 empates

6 vitórias do Red Bull Bragantino

24 gols do Fluminense

22 gols do Red Bull Bragantino

Mirassol x Grêmio na história do Brasileirão (1937-2025):

2 jogos

2 vitórias do Mirassol

0 empates

0 vitórias do Grêmio

5 gols do Mirassol

1 gol do Grêmio

Atlético-MG x Bahia na história do Brasileirão (1937-2025):

53 jogos

23 vitórias do Atlético-MG

18 empates

12 triunfos do Bahia

82 gols do Atlético-MG

57 gols do Bahia

Coritiba x Palmeiras na história do Brasileirão (1937-2025):

49 jogos

17 vitórias do Coritiba

12 empates

20 vitórias do Palmeiras

47 gols do Coritiba

60 gols do Palmeiras

São Paulo x Athletico-PR na história do Brasileirão (1937-2025):

63 jogos

24 vitórias do São Paulo

20 empates

19 vitórias do Athletico-PR

80 gols do São Paulo

67 gols do Athletico-PR

Internacional x Cruzeiro história do Brasileirão (1937-2025):

77 jogos

28 vitórias do Internacional

23 empates

26 vitórias do Cruzeiro

94 gols do Internacional

92 gols do Cruzeiro

Chapecoense x Flamengo na história do Brasileirão (1937-2025):

14 jogos

2 vitórias da Chapecoense

2 empates

10 vitórias do Flamengo

13 gols da Chapecoense

29 gols do Flamengo

Corinthians x Remo na história do Brasileirão (1937-2025):

4 jogos

1 vitória do Corinthians

1 empate

2 vitórias do Remo

5 gols do Corinthians

4 gols do Remo