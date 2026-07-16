Brasileirão de volta: Confira o retrospecto dos confrontos da 19ª rodada

Após a parada para a disputa da Copa do Mundo de 2026, o Brasileirão Betano retorna com a 19ª e última rodada do primeiro turno. A rodada vai começar nesta quinta, 16, e vai até a próxima quinta, 23, com 10 jogos. Além disso, nesse período, serão realizados dois jogos atrasados da 4ª rodada: Bahia x Chapecoense e Botafogo x Vitória.
Nesta quinta, a 19ª rodada começa com Botafogo x Santos, no Nilton Santos, às 19h30, e Vitória x Vasco, no Barradão, também às 19h30. Jogando em casa, no Rio, o Botafogo não perde para o Santos desde 2019, com 1 vitória e 3 empates desde então. Já o Vitória, como mandante, leva ampla vantagem sobre o Vasco, com 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.
Na sexta, 17, o Bahia recebe a Chapecoense em jogo atrasado da 4ª rodada. Depois, o Fluminense pega o Red Bull Bragantino no Maracanã. Como mandante, o Flu perdeu apenas uma vez para o time paulista, em 1991, na semifinal. Desde então, em 8 jogos, foram 6 vitórias do Tricolor e 2 empates. Ainda na sexta, o Mirassol recebe o Grêmio. Em 2025, o time do interior paulista goleou o Tricolor gaúcho em casa por 4 x 1.
Na outra semana, na terça, dia 21, o Atlético-MG pega o Bahia na Arena MRV. Em Belo Horizonte, o Galo não perde para o Tricolor baiano desde 2019, com 3 vitórias e 2 empates. Na quarta, 22, o Coritiba recebe o líder Palmeiras. Em Curitiba, o Coxa ficou sem perder para o rival entre 1997 e 2020, com 9 vitórias e 5 empates, mas perdeu os últimos dois jogos.
Também na quarta, três jogos serão realizados às 21h30. Em Bragança Paulista, o São Paulo enfrenta o Athletico-PR. Como mandante, o Tricolor paulista tem 18 vitórias e apenas 4 derrotas em 30 jogos, tendo vencido os últimos três confrontos. Em Porto Alegre, o Inter recebe o Cruzeiro no Beira-Rio, onde não perde desde 2014 – 5 vitórias e 2 empates. Também na Região Sul, a Chapecoense recebe o Flamengo, que tem vantagem no confronto em Chapecó, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
Fechando a rodada, na quinta, o Corinthians recebe o Remo em São Paulo. Na história do confronto, o time paraense leva a melhor com 2 vitórias contra 1 do alvinegro. Já Botafogo e Vitória jogam no mesmo dia em jogo atrasado da 4ª rodada.
Confira abaixo o retrospecto dos confrontos da 19ª rodada do Brasileirão Betano 2026:
Botafogo x Santos na história do Brasileirão (1937-2025):
72 jogos
22 vitórias do Botafogo
24 empates
26 vitórias do Santos
75 gols do Botafogo
96 gols do Santos
Vitória x Vasco na história do Brasileirão (1937-2025):
42 jogos
18 vitórias do Vitória
9 empates
15 vitórias do Vasco
64 gols do Vitória
64 gols do Vasco
Fluminense x Red Bull Bragantino na história do Brasileirão (1937-2025):
20 jogos
8 vitórias do Fluminense
6 empates
6 vitórias do Red Bull Bragantino
24 gols do Fluminense
22 gols do Red Bull Bragantino
Mirassol x Grêmio na história do Brasileirão (1937-2025):
2 jogos
2 vitórias do Mirassol
0 empates
0 vitórias do Grêmio
5 gols do Mirassol
1 gol do Grêmio
Atlético-MG x Bahia na história do Brasileirão (1937-2025):
53 jogos
23 vitórias do Atlético-MG
18 empates
12 triunfos do Bahia
82 gols do Atlético-MG
57 gols do Bahia
Coritiba x Palmeiras na história do Brasileirão (1937-2025):
49 jogos
17 vitórias do Coritiba
12 empates
20 vitórias do Palmeiras
47 gols do Coritiba
60 gols do Palmeiras
São Paulo x Athletico-PR na história do Brasileirão (1937-2025):
63 jogos
24 vitórias do São Paulo
20 empates
19 vitórias do Athletico-PR
80 gols do São Paulo
67 gols do Athletico-PR
Internacional x Cruzeiro história do Brasileirão (1937-2025):
77 jogos
28 vitórias do Internacional
23 empates
26 vitórias do Cruzeiro
94 gols do Internacional
92 gols do Cruzeiro
Chapecoense x Flamengo na história do Brasileirão (1937-2025):
14 jogos
2 vitórias da Chapecoense
2 empates
10 vitórias do Flamengo
13 gols da Chapecoense
29 gols do Flamengo
Corinthians x Remo na história do Brasileirão (1937-2025):
4 jogos
1 vitória do Corinthians
1 empate
2 vitórias do Remo
5 gols do Corinthians
4 gols do Remo