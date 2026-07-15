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Jornal Diário de Suzano - 15/07/2026
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Cidades

'Baby, me Leva!' promove novo evento de adoção de pets neste domingo

Evento será realizado das 10 às 17 horas e contará com cerca de 30 animais disponíveis para adoção responsável

15 julho 2026 - 17h51Por de Suzano
A ação ocorrerá das 10 às 17 horas, no Parque Municipal Max FefferA ação ocorrerá das 10 às 17 horas, no Parque Municipal Max Feffer - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, promove neste domingo (19/07) mais uma edição presencial do projeto “Baby, me Leva!”. A ação ocorrerá das 10 às 17 horas, no Parque Municipal Max Feffer, e reunirá cerca de 30 pets à espera de um novo lar. A iniciativa busca incentivar a adoção responsável e aproximar os animais resgatados de famílias dispostas a oferecer cuidado, proteção e carinho.

Criado em 2020, o projeto já proporcionou um novo lar para mais de 2,5 mil cães e gatos, se consolidando como uma das principais políticas públicas voltadas ao bem-estar animal em Suzano. Durante o evento, os visitantes poderão conhecer os pets disponíveis para adoção, receber orientações da equipe técnica e esclarecer dúvidas sobre o processo, que prioriza a posse responsável e o bem-estar dos animais.

A iniciativa conta com o apoio de protetores independentes, cuidadores e organizações não governamentais (ONGs), que acolhem os cães e gatos até que encontrem uma nova família e acompanham todas as etapas de adoção.

Além das feiras presenciais realizadas periodicamente no Parque Max Feffer e no Suzano Shopping, o programa também oferece uma plataforma digital, onde a população pode conhecer os animais disponíveis para adoção a qualquer momento. Os interessados ainda podem obter mais informações pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br, facilitando o contato com a equipe do Setor de Bem-Estar Animal.

A adoção responsável representa uma oportunidade de transformar a vida dos animais acolhidos e, ao mesmo tempo, proporcionar às famílias a companhia de um novo integrante. Antes de concluir a adoção, os futuros tutores recebem orientações sobre os cuidados necessários, reforçando o compromisso com a guarda responsável e com a qualidade de vida dos cães e gatos.

O secretário André Chiang destacou que cada edição do projeto representa uma nova oportunidade para mudar a história de dezenas de animais. “O ‘Baby, me Leva!’ já se tornou uma referência em Suzano por promover encontros que transformam vidas. Cada adoção significa uma nova chance para cães e gatos que aguardam por um lar, além de representar um gesto de amor e responsabilidade por parte dos novos tutores. Convidamos a população para participar desta edição no Parque Max Feffer e conhecer os pets que esperam por uma família para chamar de sua”, afirmou.

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