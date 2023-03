Bunkyo amplia parcerias internacionais e recebe técnico do Japão

O Bunkyo ampliou as parcerias internacionais e trouxe Hiroyuki Jin, de 62 anos, formado em educação física pela Universidade Sendai para treinar o Bunkyo Mogi Beisebol na temporada de 2023.

O técnico de beisebol desde 1992, passou pelas Escolas Provinciais de Ensino Médio Urayasu Minami, Makuhari Sogo, Funabashi Keimei, e Ichikawa. Possui experiência com educação para pessoas com deficiência e crianças.

Esta não é a primeira parceria que o Bunkyo de Mogi das Cruzes celebra com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), representação no Brasil, dentro do Programa de Voluntariado coordenado pela agência japonesa.

Outros profissionais gabaritados já estiverem pela cidade, especialmente voltados ao ensino da língua japonesa, mas Hiroyuki Jin é o primeiro profissional dedicado à área esportiva trazido pelo Bunkyo, o que abre novas janelas de oportunidade segundo o presidente do Bunkyo Frank Tuda.

“Estar à frente de uma entidade como o Bunkyo é poder compartilhar com pessoas de extrema capacidade e alto nível de comprometimento de um trabalho voluntário que nos enche de orgulho. Não é novidade que estamos reerguendo a modalidade de beisebol com o lindo trabalho desempenhado por pais de atletas, que num curto espaço de tempo, conseguiram colocar o time em campo, literalmente, e se organizarem estruturalmente, o que possibilitou que o Bunkyo ampliasse ainda mais a sua capacidade de entregar à cidade de Mogi, trabalhos sociais de significância”, disse.

O manager geral do beisebol mogiano,Juliano Abe, explica um pouco do significado de ter um técnico japonês atuando no Brasil.

“A JICA sempre mostrou um carinho especial com a cidade de Mogi. Convênios com a Prefeitura e com o próprio Bunkyo vêm permitindo uma interessante troca de experiência e crescimento mútuo entre os países e especialmente entre as pessoas diretamente envolvidas nessas parcerias. Dentro do planejamento estratégico desenvolvido ainda no ano de 2022, o ano de 2023 seria dedicado ao fortalecimento e aprimoramento da equipe técnica", comentou.

Ainda acrescentou que "com isso, trouxemos o Tiago Januário, ex atleta de Mogi e da seleção brasileira, e educador físico para cuidar da categoria Tbol (crianças a partir de 6 a 8 anos). E com a articulação institucional feita pelo Diretor do Bunkyo, Sr. Isao Akiyoshi, junto a JICA, conseguimos trazer um profissional do esporte que muito auxiliará o Coordenador Técnico das Categorias, Mauricio Minami, a aprimorar ainda mais a essência do beisebol que buscamos em Mogi, um esporte democrático, inclusivo, participativo, formador de cidadãos e muito divertido”.

O sensei Hiroyuki Jin, ou Jinssam como tem sido chamado, foi apresentado oficialmente ao Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Gustavo Nogueira, bem como aos integrantes do parlamento mogiano, o Presidente da Câmara Municipal Marcos Furlan e o Vereador e Presidente da Comissão Permanente de Esportes, Edu Ota. O ex-prefeito e deputado federal Junji Abe acompanhou a comitiva e auxiliou os participantes como intérprete e tradutor.