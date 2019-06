Catador faz sucesso nas redes sociais como ‘Neymar de Itaquá’

Sucesso nas redes sociais, Tiago Silva dos Santos, mais conhecido como "Neymar de Itaquá", ganha mais popularidade a cada dia. O suzanense, morador do Jardim Monte Cristo, tem a aparência semelhante a do jogador de futebol da seleção brasileira, Neymar.

Tudo começou quando Tiago foi encontrado pelo professor Flávio Silva na estação de Itaquaquecetuba. Na ocasião, o educador tirou uma foto com o Neymar de Itaquá, publicou no Facebook, e a postagem viralizou.

Tiago é catador de recicláveis e, após essa foto, conseguiu arrumar um novo emprego. Amigo de Flávio Silva e, atualmente, empresário do Neymar de Itaquá, Ricardo Sales entrou em contato com um amigo e conseguiu uma vaga para o suzanense trabalhar como auxiliar de limpeza.

Atualmente, Tiago mora com a esposa e mais 16 pessoas em uma casa no Jardim Monte Cristo, em Suzano. Em entrevista ao DS, Neymar de Itaquá contou que a semelhança com o verdadeiro Neymar começou a ser percebida há algum tempo. No entanto, apenas agora o caso viralizou pela internet. "Eu trabalhava à noite. Passei em frente a uma padaria e um rapaz falou que eu parecia com o Neymar e quis tirar uma foto comigo. Depois, ele me ofereceu um refrigerante e fui embora. Na empresa que eu trabalhava, queriam fazer um book. Não acho chato ser chamado de Neymar, levo na esportiva", disse.

O empresário Ricardo afirma que o principal objetivo, no momento, é ajudar Tiago. Desta forma, ele ajuda a família do jovem no que é preciso. "Ficamos preocupados com a forma que o caso dele viralizou. O primeiro passo era arrumar um emprego para ele, e conseguimos. Nossa procura por ajuda ainda continua", frisou. "Mesmo com o sucesso, ele continua trabalhando com recicláveis aos finais de semana. Ele precisa de moradia, alimentação para a família e, se tiver alguém que torne possível, precisa concluir os estudos. O primeiro objetivo é ajudar ele, o resto é consequência", afirma.

Encontro com Neymar

Uma das vontades de Tiago é encontrar o verdadeiro Neymar. Por isso, Ricardo já entrou em contato com a assessoria do jogador. "Só conhecer ele pessoalmente já vai ser legal. Não jogo muito futebol, mas entendo um pouco", afirmou o Neymar de Itaquá.

Contato

A página "Tiago Neimar" no Facebook foi criada recentemente para ajudar na comunicação.