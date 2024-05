CBF adia jogos de times gaúchos até 27 de maio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu adiar todos os jogos envolvendo times gaúchos nas competições nacionais até o dia 27 de maio. A decisão foi comunicada na tarde desta terça-feira (7), por meio de nota oficial.

No Brasileirão Série A, o Rio Grande do Sul é representado por Grêmio, Internacional e Juventude. O Ypiranga-RS participa da Copa do Brasil e da Série C, assim como Caxias e São José. A Série D conta com Avenida, Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo.

A CBF já havia adiado jogos envolvendo os times gaúchos na última semana, mas os jogos futuros continuaram agendados. Com o agravamento da situação do estado, a CBF decidiu ampliar a decisão para as próximas rodadas. O Aeroporto Salgado Filho teve voos suspensos até dia 30 de maio.

Até o dia 27 de maio estavam previstas três rodadas das divisões do Campeonato Brasileiro, além de uma partida da Copa do Brasi.