Ciclista amador do Alto Tietê bate recorde e entra para o Guinness Book

Ser um recordista já é tarefa difícil, entrar no Guinness Book é mais complicado ainda. No entanto, para o ciclista, natural de Salesópolis, Antônio Silva Pinto, arquiteto de formação, essa tarefa não foi tão difícil. Conhecido como Tonheca, ele superou o recorde de maior distância percorrida em "bicicleta ergométrica" no período de 12 horas, que até então pertencia a um ucraniano que fez 480 quilômetros. Antônio percorreu nesse mesmo tempo 508,3 quilômetros.

Antônio Silva contou que antes de atuar como ciclista, se interessava apenas pela arte marcial Kendo. Como praticava a luta na cidade de Mogi das Cruzes e morava em Salesópolis, comprou uma bicicleta para se locomover. Ele percorria mais de 30 quilômetros para praticar a luta e daí surgiu o gosto pelo ciclismo.

Para a prova em que bateu o recorde, ele conta que buscou por lições aprendidas com o próprio Kendo, além do yoga, e criou um percurso virtual. "Eu vejo que além de um recorde, é uma vitória pessoal. Pensamos em desistir, passamos frio, fome, sede, é uma briga interna. Vejo isso como uma inspiração, do ato de respirar e inspiração para os outros".

Convidado pelo Guinness para superar o próprio recorde, hoje ele trabalha para se superar e para competir no Paris-Brest-Paris em agosto, corrida que existe desde 1891, e possui 1.200 quilômetros. Para poder disputar, todos os competidores precisam passar em quatro provas e se tornar um "Super Randonneur", que consiste em correr distâncias de 200, 300, 400 e 600 quilômetros. Antônio já se prepara para a corrida de 600 quilômetros em junho.