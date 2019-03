Ciclistas de Suzano conquistam bons resultados em etapa de mountain bike em MG

Seis atletas de Suzano conquistaram colocações de destaque no último final de semana na cidade de Itanhandu (MG), durante a etapa do Big Biker Cup, considerado um dos maiores campeonatos de ciclismo em montanha do País. Ocorrido no último domingo (17), o torneio contou com 1,6 mil participantes.

A dupla Fabiano Nunes e Paulo Henrique Leão ficou em quarto lugar na categoria Pro-Dupla Team A, em um trecho de 94 quilômetros. Já Renato Barros, courier da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, faturou a segunda colocação na categoria Sport Sub-50; José Luciano chegou em terceiro na categoria Gravel; e a dupla Luis Jaques e Inácio Jaques conquistaram o alto do pódio na categoria Sport Tandem (com bicicleta de dois lugares). Todos esses percorreram 67 quilômetros.

O evento é um dos mais prestigiados pela comunidade de praticantes do mountain bike, que é o ciclismo em trilhas fora do asfalto. Algumas das categorias contaram com a inscrição de mais de 80 competidores e movimentou a cidade do sul de Minas Gerais. Foi o primeiro antes de uma série de encontros que serão realizados no estado de São Paulo. Em outubro, o calendário de competições da modalidade se encerrará com o “Big Biker Super Edition”, na cidade de Ilhabela (SP).

Renato Barros, vice-campeão da etapa que contou com 60 participantes, reforçou que o potencial dos atletas de Suzano pode aumentar ainda mais e que está buscando alternativas e soluções para o fomento do esporte profissional na cidade. “Muitos ciclistas têm o apoio e o patrocínio de empresas locais. Estamos buscando uma estrutura maior para dar maior competitividade e conforto para os atletas em nossa cidade”, afirmou.