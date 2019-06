Clube de Suzano conquista campeonatos de categoria de base

O clube suzanense “Nei Guarani 10” conquistou três campeonatos de categoria de base de futebol no início desta temporada. São eles: a Libertadores na categoria Sub-12 e também na Sub-13, além do vice da Super Copa dos Campeões. Outro destaque foi que o clube revelou jogadores para grandes clubes paulistas.

Na Super Copa dos Campeões, o time venceu invicto. Ao todo, foram quatro meses de disputa. Na final, o clube venceu, por 1 a 0, a equipe do Prós Ball. O jogador Vinicius Gomes, do Nei Guarani 10, foi um dos artilheiros da competição, com quatro gols marcados.

Na Libertadores, com o elenco Sub-12, também não foi diferente. O clube suzanense trouxe o troféu para casa com campanha invicta. Na final, o time venceu, por 2 a 0, o Flamengo-Guarulhos. O time também venceu a Libertadores na categoria Sub-17.

Técnico

O técnico de todas as categorias, Sidnei Cardoso de Mesquita, mais conhecido como Nei, afirmou que saiu satisfeito com os resultados nas competições. Ele ainda ressaltou que vão em busca de novos títulos. “Foi um início de temporada muito bom. Os atletas jogaram bem e mereceram tudo que venceram. Além disso, muito dos atletas, tiveram a oportunidade de se apresentar para olheiros de outros clubes e já estão encaminhados para defender times grandes de São Paulo”, comentou.

O coordenador de futebol do Nei Guarani 10, Vair Mattos, disse que clubes como Corinthians, Santo André, Água Santa e Portuguesa se interessaram por jogadores. “Estamos fazendo esse trabalho de encaminhamento. Muito deles receberam propostas e vão seguir com o sonho de ser jogador de futebol. Aqui na região tem um volume grande de jogadores e queremos proporcionar esse tipo de trabalho, de encaminhamento para clubes promissores”, frisou.

Visita

Além de Nei e de Vair, visitaram a redação do DS, nesta semana, os jogadores: Rhyan Ferreira, Jean Vinicius, Pedro Oliveira, Gustavo Vinicius, Gledson Gonçalves da Silva, Lucas Dias, Michel Rodolfo, Jhonatan Roberto e Jean Garcia

Peneira

O time realiza avaliações para recrutar novos jogadores. As avaliações acontecem toda terça e quinta-feira no Campo do Guarani, localizado no Parque Municipal Max Feffer. O horário vai das 8h30 até às 19 horas.