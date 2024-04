Com 14 atletas, Suzano Vôlei apresenta equipe Sub-21 da temporada 2024

Nesta semana, o Suzano Vôlei apresentou oficialmente os 14 atletas e a comissão técnica do seu elenco Sub-21 para as disputas do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) da temporada 2024. Os anúncios foram feitos nas redes sociais do Clube do Alto Tietê que, após dois meses de preparação, vai estrear no estadual de base no próximo dia 11 (sábado), às 17 horas, contra o Praia Grande Vôlei, em Suzano.

A equipe reformulada conta com quatro remanescentes da temporada de 2023, sendo os ponteiros Léo, Matheus Bahia e Diego Arias, e o levantador Felipe Capixa. Já as adições da equipe são os levantadores Antony e Pedro Furtado, os ponteiros Pablo e Matheus Fidelis, os centrais Flávio, Gustavo, Logan e Rodrigo, o oposto Paulo e o líbero Matheus de Paula, todos com passagens pelas seleções de seus estados.

A jovem equipe será comandada pelo técnico Marcus Vinícius, o Didi, pela terceira temporada consecutiva. Somado a ele, a comissão técnica segue contando com o fisioterapeuta Leonardo Suppa, com o auxiliar de preparação física Lucas Ferreira e com a supervisão geral de Alberto Pedra. As novidades ficam por conta do auxiliar técnico Crystal Sant’Anna, que passa a integrar o trabalho de formação de atletas do Clube, e o preparador físico Eduardo Candiota.

O campeonato estadual, cuja estreia está marcada para o dia 11 de maio (sábado), em Suzano, contra o Praia Grande Vôlei, deve acontecer até o último bimestre de 2024, sendo o principal objetivo do grupo para a temporada. Por sua vez, o Campeonato Brasileiro Interclubes, torneio do qual a base suzanense é atual vice-campeã, está previsto para ser disputado entre os dias 28 de maio (terça-feira) e 2 de junho (domingo), em Campinas (SP).

Didi pontua que a equipe tem uma média de idade entre 18 e 19 anos. “Boa parte dos nossos atletas completam 20 anos nesta temporada. A exemplo, nosso jogador mais novo, o Pablo, completa 19 anos em dezembro, e o nosso mais velho, o (Matheus) Bahia, fez 20 no início de abril. Estamos em treinamento desde o mês de março, com uma etapa de preparação física na areia e, posteriormente, com trabalhos mais focados com bola, o que inclui a parte técnica e tática em quadra. Seguimos focados para fazer um grande ano com essa camisa”, acrescentou Didi.

Por sua vez, o diretor-executivo do Clube, André Chiang, indica que Suzano tem um trabalho histórico na formação e descoberta de grandes talentos e, recentemente, um importante passo foi dado para reforçar este DNA revelador. “Nos últimos meses o Clube fechou uma importante parceria técnica com o Clube Bom Pastor de Juiz de Fora (MG), outra instituição famosa por revelar atletas de ponta na modalidade como Giovane Gávio, André Nascimento e outros mais, justamente para potencializar nosso trabalho de formação. Estamos confiantes que os atletas farão uma grande temporada e, sempre que necessário, contribuirão para a equipe principal ao longo da temporada 2024/25”, reforçou.