Com boa campanha, Usac joga em Tupã e evita ‘abalo’ após perda de 12 atletas

O União Suzano Atlético Clube (Usac) joga nesta sexta-feira (5), às 20 horas, contra o Tupã, no Estádio Municipal Alonso de Carvalho Braga, conhecido como "Alonsão", localizado na cidade de Tupã, em partida válida pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (que equivale a quarta divisão do futebol de São Paulo).

Os jogadores realizaram o último treino em terra suzanense na manhã de ontem, almoçaram e, em seguida, iniciaram a viagem de pouco mais de 570 quilômetros rumo à cidade do interior paulista.

Desafio

A partida desta sexta-feira vale muito mais do que apenas 3 pontos para o Javali das Palmeiras. Uma vitória em Tupã poderá dar moral para um grupo que tenta se reerguer após perder, pelo menos, 12 atletas. O Usac enfrentará o único adversário do Grupo 11 que não jogou a Série A1 do Campeonato Paulista na década atual.

O time perdeu seu treinador, auxiliar, gerente de futebol e grandes jogadores que, na maioria das vezes, iniciaram as partidas como titulares. O técnico Felipe Freitas terá que quebrar a cabeça para montar o time, composto atualmente por 18 atletas, segundo o diretor Jorge Firmo, sendo que vários deles nunca jogaram juntos.

Além do Tupã, o time de Suzano jogará nas cidades de Catanduva e Jundiaí contra Catanduvense e Paulista, respectivamente. As partidas serão realizadas em turno e returno.