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Jornal Diário de Suzano - 01/07/2026
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Esportes

Com dois de Kane, Inglaterra vence RD do Congo de virada e vai às oitavas

Camisa 9 da Inglaterra decidiu o jogo no segundo tempo com dois gols, derrubando a forte barreira criada pelo goleiro Lionel Mpasi, da RD do Congo

01 julho 2026 - 15h35Por da Reportagem Local
Com dois de Kane, Inglaterra vence RD do Congo de virada e vai às oitavasCom dois de Kane, Inglaterra vence RD do Congo de virada e vai às oitavas - (Foto: Divulgação/Fifa)

A Inglaterra venceu a RD do Congo de virada por 2 a 1 na fase de 16-avos e avançou para a próxima fase da Copa do Mundo. Os ingleses vão desafiar o coanfitrião México, na Cidade do México, no dia 5 de julho.


O jogo começou intenso como pede uma disputa de mata-mata, com pressão das duas equipes para recuperar a bola no campo dos adversários. E foi com a defesa inglesa desarrumada que a RD do Congo abriu o placar no minuto sete: o capitão Chancel Mbemba levantou para a área, a bola passou por Wissa – herói da classificação para o mata-mata inédito do Congo – e sobrou para Brian Cipenga, que chutou forte e abriu o placar.


A resposta da Inglaterra quase veio após a pausa para a hidratação, mas o cruzamento de Declan Rice e o cabeceio de Jude Bellingham aos 30 minutos só não foram mais perfeitos que a defesa de Lioniel Mpasi; aliás, esse lance se repetiu aos 47 e teve o mesmo desfecho, com Mbasi espalmando um toque de cabeça excelente de Bellingham.


Os milagres de Mpasi não persistiram diante do "furacão" Harry Kane. Finalmente, na marca dos 30 minutos, Anthony Gordon fez o levantamento e colocou a bola na cabeça do camisa 9 da Inglaterra, que testou forte para o fundo da rede. O goleiro congolês chegou a encostar na bola, mas não evitou o gol inglês.


Mais difícil ainda seria evitar o segundo gol de Kane – na verdade, um golaço. Aos 41 minutos, o astro do Bayern de Munique recebeu a bola na entrada da área, carregou para a direita e soltou um chute tão forte que nem mesmo o milagroso Mpasi teve chance de mostrar sua agilidade.

 

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