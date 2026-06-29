Suzano oferece vagas de EJA em três escolas da rede municipal

A rede municipal de Suzano segue oferecendo acesso à Educação de Jovens e Adultos (EJA) durante todo o ano, referente aos anos iniciais do ensino fundamental. As aulas vão até novembro, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30.

A iniciativa é voltada a adolescentes acima dos 15 anos e adultos que não tiveram acesso ou não concluíram o ciclo da 1ª à 4ª série, ou 1º ao 5º ano, na idade adequada.

As matrículas devem ser efetivadas presencialmente nos setores administrativos das três escolas que oferecem o serviço e que funcionam como polos de referência (veja mais abaixo), onde também é possível obter informações sobre documentação necessária, horários de atendimento e sanar demais dúvidas. Não há limite de vagas.

Para a estrutura da organização do trabalho pedagógico da EJA, é prioridade superar a dimensão de ensino supletivo e regulamentar sua oferta a todos aqueles que demonstram necessidade. A proposta do projeto é inclusiva e interdisciplinar, focada em atender as necessidades de cada aluno e otimizar a articulação entre professores regentes e especialistas.

Para a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, a EJA é essencial para que a escola seja para todos. “Estamos trabalhando para garantir uma rede cada vez mais inclusiva e acolhedora, da educação infantil à EJA. Nosso foco sempre será garantir a permanência, a qualidade e o respeito a todos os alunos de nossas escolas, não importa a trajetória. O desenvolvimento e o aprendizado deles são a nossa prioridade”, concluiu.

Unidades que oferecem aulas da EJA:

- Escola Municipal José Celestino dos Santos (rua Paulo Sampaio, 50 - Jardim Varan) - (11) 4749-6309

- Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima (rua Rio Grande do Norte, 90 - Jardim Cacique) - (11) 4748-4473

- Escola Municipal Adélia de Lima Franco (rua Benedito de Lima Franco, 305 - Jardim Amazonas) - (11) 4743-9674