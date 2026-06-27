Suzano inaugura segunda Casa de Cultura na região de Palmeiras

A Prefeitura de Suzano inaugurou neste sábado (27), a Casa de Cultura de Palmeiras Ari de Jesus Cardoso, no Jardim Belém. A nova unidade tem capacidade para atender mais de mil pessoas por mês e amplia a oferta de atividades culturais na região sul da cidade. O espaço oferecerá 408 vagas em oficinas de formação artística, biblioteca com mais de mil livros e estrutura para cursos, apresentações e eventos culturais.

Com 387 metros quadrados de área total, sendo 192 metros quadrados de área construída, a Casa de Cultura dispõe de recepção, sala de espera, biblioteca, sala multiuso, almoxarifado, banheiros e uma ampla área externa preparada para apresentações e atividades culturais. Para adequar o prédio ao início das atividades, a prefeitura investiu aproximadamente R$ 80 mil em recursos próprios para pintura, aquisição de mobiliário, instalação de internet e outras melhorias.

O novo equipamento oferecerá 408 vagas por meio do Programa de Formação Artística (Profart), distribuídas entre oficinas de desenho, ballet, ritmos, street dance, violão e graffiti. As inscrições terão início na próxima segunda-feira (29), diretamente na administração da unidade. Para participar, é necessário ter idade mínima de 7 anos e, no caso de menores de idade, estar acompanhado por um responsável e apresentar comprovante de endereço. As aulas estão previstas para começar em agosto.

Segundo o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a expectativa é de grande procura pelas oficinas. "A demanda maior sempre é a dança. Também temos muita procura por violão e desenho, mas a dança continua sendo o carro-chefe dos cursos que promovemos", afirmou.

Outro diferencial da unidade é a biblioteca, que inicia as atividades com um acervo de 1.093 livros. O espaço permitirá empréstimos mediante cadastro e deve receber cerca de 600 pessoas por mês para atividades de leitura, pesquisa, convivência e participação em eventos culturais.

Durante a inauguração, o prefeito Pedro Ishi destacou que a nova Casa de Cultura representa mais um avanço na descentralização das políticas públicas voltadas ao setor. "Queremos levar cultura para mais perto das pessoas. Este espaço permitirá que crianças, jovens e adultos da região de Palmeiras tenham acesso a cursos, oficinas e atividades sem precisar se deslocar para outras regiões da cidade", afirmou. O secretário José Luiz Spitti acrescentou que a administração municipal já planeja a implantação de uma terceira Casa de Cultura em Palmeiras, ampliando a rede de equipamentos culturais na região.

A solenidade também foi marcada pelo anúncio de um novo investimento em infraestrutura. Pedro Ishi informou que a Rua Antônio Binotti, onde está localizada a nova Casa de Cultura, será pavimentada com recursos destinados pelo deputado federal Márcio Alvino, por meio de articulação do vereador Rogério Castilho. "O recurso está aplicado e temos um compromisso muito grande com a população de Palmeiras", declarou o prefeito. Segundo ele, a obra reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento da região sul e proporcionará melhores condições de mobilidade e acesso ao novo equipamento cultural.

A unidade recebeu o nome de Ari de Jesus Cardoso, conhecido como "Tio Ari", em homenagem ao servidor público que atuou por mais de 30 anos como motorista da Prefeitura de Suzano. Reconhecido pelo comprometimento, pela alegria e pelo respeito conquistado entre colegas e moradores, foi homenageado durante a inauguração com a presença de seus familiares.

A cerimônia contou com apresentação do cantor Babi Ferreira e reuniu o prefeito Pedro Ishi, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, o vice-prefeito, Said Raful, o presidente da Câmara, Arthur Takayama, além de vereadores e secretários municipais. Também participaram representantes do setor cultural e autoridades locais.

A família de Ari de Jesus Cardoso também acompanhou a inauguração e participaram da homenagem ao servidor público que dá nome ao espaço.