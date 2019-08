Com gol de Daniel Alves, São Paulo vence o Ceará no Morumbi

Com gol do estreante Daniel Alves, o São Paulo venceu por 1 a 0 o Ceará, neste domingo (18), no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral direito espanhol Juanfran também estreou pela equipe e teve participação no lance decisivo da partida. Com a vitória, o tricolor paulista voltou a zona de pré-classificação para a Copa Libertadores.

1º tempo

Com motivos de sobra para encantar mais de 47 mil torcedores que prestigiaram a partida e a estreia dos multicampeões - o meia Daniel Alves e o lateral Juanfran, o São Paulo começou pressionando no ataque. E a primeira chance de perigo veio aos 50 segundos de jogo com Daniel Alves. O lateral Reinaldo, destaque do time nesta temporada com três gols, fez bela jogada pelo lado esquerdo ofensivo e cruzou para o atacante Antony, que escorou dentro da área para Daniel Alves chutar e a bola parar nas mãos do goleiro do Vozão, Diogo Silva.

Não intimidado pelos jovens talentos e estreantes são-paulinos, o Ceará respondeu aos 3 minutos. A bola é cruzada na área, ninguém toca e ela passa rente a trave.

A partida ficou equilibrada, mas o Ceará teve mais uma chance clara aos 12 minutos. O lateral Samuel Xavier recebeu dentro da área, chutou forte e Tiago Volpi se esticou para defender no alto.

A agitação do Ceará acabou aos 40 minutos, quando a estrela de Daniel Alves brilhou. Após passe rasteiro de Juanfran, o centroavante Raniel ajeitou a bola para o meia estreante, que dentro da pequena área chutou e abriu o placar para o São Paulo. Antes do fim da primeira etapa, Daniel Alves ainda cobrou uma falta, que passou perto da trave esquerda do goleiro do Ceará.

2º tempo

O São Paulo voltou para e etapa final administrando o placar. Em mais uma bela jogada pelo lado esquerdo, aos 3 minutos, o lateral Reinaldo cruzou na área e, sozinho, o centroavante Raniel chutou e viu a bola parar no travessão. Minutos depois o atacante Antony pedalou, driblou a zaga do Ceará, chutou, mas parou no goleiro Diogo Silva.

A pressão do tricolor paulista veio por água abaixo em um lance polêmico, de pênalti, envolvendo o centroavante do Ceará, Felippe Cardoso e o goleiro Tiago Volpi. No entanto, o juiz Gilberto Rodrigues Castro não marcou nada. Depois disso, o Ceará melhorou no jogo e voltou a atacar, mas que não foi o suficiente para arrancar o empate.

O tricolor paulista ainda teve um gol anulado, de Raniel, aos 30 minutos. O árbitro da partida deu impedimento, após a bola sobrar para o centroavante na pequena área.