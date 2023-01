Com gol de Yago Richard, Usac bate a Matonense no Suzanão

O União Suzano Atlético Clube (Usac) venceu a Matonense por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (25) no Suzanão, pela segunda rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

O gol da vitória foi marcado aos 37 minutos do segundo tempo por Yago Richard, que completou cruzamento na medida feito por Matheus Jesus.

O jogo foi equilibrado na primeira etapa, com os dois times tendo boas chances de gol, mas sendo pouco efetivos para completar as jogadas. Na segunda etapa, o Usac marcou aos 37 e segurou a pressão da equipe de Matão no final, garantindo o primeiro triunfo na Série A3 2023.

O próximo jogo do Usac também em casa, no Suzanão, contra o Marília, no próximo sábado (28), às 15 horas.