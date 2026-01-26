Com polêmica de arbitragem, Usac estreia com derrota na A3

O União Suzano Atlético Clube (Usac) estreou na Série A3 do Campeonato Paulista com derrota para o Desportivo Brasil, por 1 a 0, no Suzanão. O jogo foi marcado por uma polêmica de arbitragem. O gol da vitória foi marcado pelo centroavante Gustavinho, aos 41 do segundo tempo.

Nas redes sociais, o presidente do Usac, Everton Oliveira, publicou o vídeo de um possível pênalti não marcado ao time suzanense. No lance, foi marcada falta, mas a reclamação é de que a infração foi cometida dentro da área. "Muito pênalti", escreveu o presidente.

O treinador do time, Thiago Constância, fez um desabafo maior no seu Instagram. "Todos nós precisamos estudar, nos capacitar, executar os cursos para estar trabalhando. A nossa arbitragem necessita seguir a mesma linha. O erro é humano, mas quatro errarem simultaneamente é um absurdo e um desrespeito com todos os envolvidos", escreveu o treinador.

O próximo jogo do Usac é na quinta-feira (29), contra a Portuguesa Santista fora de casa. A partida começa às 20 horas e será transmitida no YouTube do Paulistão.