Complexo Esportivo Professor Hugo Ramos tem inscrições abertas para aulas gratuitas

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para aulas gratuitas em seis modalidades no Complexo Esportivo Professor Hugo Ramos, no Mogilar. A programação tem opções para todas as idades e os interessados deverão procurar a sede da pasta, que fica junto ao Ginásio Municipal.

As aulas disponíveis são de ballet, basquete, corrida e caminhada, ginástica funcional, ritmos kids e futsal. Os interessados deverão apresentar documento de identidade e comprovante de endereço. Se o aluno for menor de idade, também é necessária a apresentação do documento do responsável.

A grade de programação prevê as aulas de ballet às quartas e sextas-feiras, no período da tarde. Das 14 horas às 14h50, o atendimento será para crianças de 3 e 4 anos. Na sequência, das 14h50 às 15h40, as atividades são para participantes de 7 a 10 anos, enquanto as crianças de 5 e 6 anos terão aulas das 16 horas às 16h50. Por fim, das 16h50 às 17h40, as atividades são voltadas para jovens de 11 a 18 anos.

As aulas de ritmos kids acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 16 às 17 horas. A atividade é voltada para meninos e meninas, de 6 a 12 anos de idade.

Outra ação voltada aos jovens são as aulas de basquete, que acontecem às terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas. Podem participar adolescentes de 11 a 16 anos. A Smel também está iniciando turmas de futsal no local, com aulas também às terças e quintas-feiras, no período da manhã. Das 8 horas às 9h15, o atendimento será para crianças de 8 a 10 anos, enquanto das 9h30 às 10h45, as atividades são para jovens de 11 a 13 anos.

As inscrições também têm opções para adultos, com aulas de caminhada e corrida às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19h30. Podem participar alunos a partir dos 18 anos. Outra atividade são as aulas de ginástica funcional, a partir dos 15 anos. As turmas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 17h30 às 18h30, e às terças e quintas-feiras, das 16 às 17 horas.

Mais informações sobre as aulas podem ser obtidas pelo telefone 4798-5005. O Complexo Esportivo Professor Hugo Ramos fica na rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560, no Mogilar.