Defendendo a liderança, Usac encara o Mauaense nesta sexta-feira no Suzanão

O União Suzano Atlético Clube (Usac) encara nesta sexta-feira (17) o Mauaense pela fase de grupo da 2ª Divisão do Campeonato Paulista. O time suzanense entra em campo para defender a liderança do Grupo 6. O jogo acontece, a partir das 19 horas, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

Após folgar na última rodada do campeonato, o Usac iniciou no início da semana a preparação para a partida desta sexta-feira. O time não entra em campo desde 4 de maio, quando venceu o Guarulhos por 3 a 0, no próprio Suzanão.

Por isso, o técnico Luiz Cavalheiro ganhou duas semanas para preparar o grupo para a sequência do campeonato.

Segundo o presidente do Usac, João de Oliveira, o Baleia, o time treinou todos os dias desta semana. Na última segunda-feira, a equipe se preparou no campo do Monte Cristo. O motivo foram as chuvas do último domingo, que prejudicaram o gramado do campo do 13 de Maio, onde a equipe treinava. Cavalheiro optou por treino da parte física do grupo.

Já na terça-feira, o técnico deu treino coletivo para os atletas.

Na quarta-feira houve mais um treino de parte física aos jogadores. Os trabalhos foram realizados no campo do 13 de Maio.

Já ontem, véspera da partida, os jogadores fizeram um treino onde o técnico Luiz Cavalheiro definiu a equipe para o duelo desta sexta-feira. A atividade aconteceu no Suzanão.

O Usac está na liderança do Grupo 6, com 13 pontos. O Flamengo-SP empatou com o próprio Mauaense por 1 a 1 na última rodada e foi aos mesmos 13 pontos do Usac. Porém, esse resultado foi suficiente para manter o Javali das Palmeiras como líder. O time suzanense supera o time de Guarulhos pelo saldo de gols.