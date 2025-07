Diogo Jota, atacante do Liverpool, morre em acidente de carro na Espanha

Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, morreu em um acidente de carro na Espanha, na madrugada desta quinta-feira (03). O jogador de 28 anos estava acompanhado do seu irmão, de 26 anos, que também morreu no local.

Segundo informações, após o acidente, o veículo pegou fogo.

O Liverpool ofereceu apoio à família e torcedores, declarou que está “devastado com o trágico falecimento” e que não irá mais se pronunciar para respeitar um momento de “privacidade”.

Em nota oficial, a seleção portuguesa lamentou o ocorrido. “Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade. A Federação Portuguesa de Futebol exprime as mais sentidas condolências à família e aos amigos de Diogo e de André Silva, assim como ao Liverpool FC e FC Penafiel”.

Diogo era casado e pai de três filhos.