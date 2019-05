Distribuição de ingressos para último jogo da final da Superliga ocorrerá nesta quinta

A Prefeitura de Suzano realizará nesta quinta-feira (09/05), a partir das 13 horas, a distribuição de ingressos para o quinto e último jogo entre Sesi-SP e EMS Taubaté Funvic, que definirá o campeão da Superliga Masculina de Vôlei da temporada 2018/2019. Os interessados devem comparecer ao Paço Municipal (rua Baruel, 501 – Centro). A decisão ocorrerá novamente na Arena Suzano, no próximo sábado (11/05), às 21h30.

Cada bilhete poderá ser obtido a partir da troca de três quilos de alimento não perecível ou três litros de óleo de cozinha – sem leite, ao contrário das outras duas oportunidades. Além disso, desta vez, haverá limite de dois por pessoa. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) concedeu mil ingressos ao município. A distribuição ocorrerá até que se esgotem todas as unidades, que foram confeccionadas com material que evita falsificação.

O acesso à Arena Suzano no dia da partida só será permitido a quem tiver ingresso, pelo Portão E, a partir das 20 horas. O estacionamento dentro do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), com cerca de 600 vagas, estará liberado para utilização gratuitamente. Agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana orientarão os motoristas nas imediações.

A série melhor de cinco jogos da final da Superliga está empatada em 2 a 2. No confronto anterior, que ocorreu no último sábado (04/05), o Sesi-SP venceu por 3 sets a 1 (25/22, 25/23, 18/25 e 25/21) e evitou que o EMS Taubaté Funvic faturasse o título, levando assim a decisão para a última partida – a terceira na Arena Suzano.

“Será um dia histórico e muito importante para a nossa cidade, quando conheceremos aqui o novo campeão brasileiro de vôlei”, destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.