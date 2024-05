Dorival Jr convoca seleção brasileira para a disputa da Copa América

O técnico da seleção brasileira, Dorival Jr convocou, nesta sexta-feira (10), os 23 jogadores que defenderão o Brasil na disputa da Copa América. A competição continental será disputada entres os dias 20 de junho e 14 de julho e será disputada nos Estados Unidos.

Apenas três jogadores que atuam no futebol brasileiros foram convocados pelo treinador: o goleiro Bento, do Athletico-PR; o lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG; e o atacante Endrick, do Palmeiras. O único estreante é o atacante Evanilson, do Porto-POR. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem até o dia 12 de junho para enviar a lista final.

Antes da Copa América, a seleção brasileira enfrentará México e Estados Unidos em amistosos internacionais. O time se apresenta no dia 30 de maio, em Orlando.

Veja a lista de convocados da seleção brasileira:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).