Ecus derrota União Mogi e se mantém 100% no Paulista; Atlético Mogi perde a primeira

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) derrotou o União Mogi por 1 a 0 e manteve sua invencibilidade no Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente à quinta divisão estadual).

Fabricio Ribeiro foi o autor do gol do Leão do Colorado, ainda no primeiro tempo da partida, disputada neste sábado (4), no Nogueirão, em Mogi das Cruzes. Com três vitórias em três jogos, o Ecus lidera o Grupo 3, com nove pontos. Já o União Mogi caiu para a lanterna da chave, com apenas um ponto. Os mogianos seguem sem vencer na competição.

Atlético Mogi

Outra equipe do Alto Tietê a entrar em campo neste sábado foi o Atlético Mogi. A equipe visitou o Manthiqueira, em Guaratinguetá, e acabou perdendo de 1 a 0. Foi a primeira derrota do Atlético na competição, que agora ocupa o quinto lugar da chave, com dois pontos. O Manthqueira somou os seus primeiros pontos na classificação e agora é o quarto.

No outro jogo da chave, o Mauaense derrotou o Mauá por 1 a 0 e agora é o vice-líder do grupo, com seis pontos. Já o rival da cidade é o terceiro, com quatro pontos.

Agenda

As equipes do Alto Tietê voltam a campo no próximo final de semana. O Ecus visita o Mauá, às 15 horas, na casa do adversário. No mesmo dia e horário, o União Mogi visita o Manthiqueira, no Vale do Paraíba. Também no sábado, o Atlético Mogi recebe o Mauaense, no Nogueirão.