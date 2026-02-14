Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Ecus e Penapolense fazem confronto de invictos neste sábado pela A4, em Penápolis

Partida acontece às 19h30, no Estádio Tenente Carriço, e terá transmissão do canal oficial do Paulistão no YouTube

14 fevereiro 2026 - 12h00Por Gabriel Vicco - da Redação
Ecus e Penapolense fazem confronto de invictos neste sábado pela A4, em PenápolisEcus e Penapolense fazem confronto de invictos neste sábado pela A4, em Penápolis - (Foto: Igor Garcia/Divulgação)

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) joga, neste sábado (14), contra a Penapolense, fora de casa, pela 4ª rodada da Série A4 2026. Os dois times estão invictos na competição até o momento.

A partida acontece às 19h30, no Estádio Tenente Carriço, e terá transmissão do canal oficial do Paulistão no YouTube.

O Ecus está em 6º colocado, com cinco pontos nos três primeiros jogos. A equipe venceu o Taquaritinga, por 1 a 0, e empatou com Comercial e Grêmio São-Carlense, ambos em 1 a 1.

Já Penapolense tem 100% de aproveitamento na A4, com três vitórias em três jogos. O time ocupa a 2º colocação, atrás da Inter de Bebedouro pelo critério de desempate.

O time de Penápolis venceu o Jacareí, por 2 a 0, o Comercial e o Tanabi, ambos por 2 a 1.

Série A4

A Série A4 do Paulistão tem a mesma fórmula de disputa da Série A3, que o Usac disputa. Os 16 times se enfrentam em jogo único na primeira fase, com os oito primeiros avançando para as quartas de final. 

Os dois finalistas sobem de divisão, enquanto os dois piores classificados na primeira fase são rebaixados para a Segunda Divisão do Campeonato Paulista, conhecida como Bezinha.

Os times que chegaram no mata-mata e não alcançaram a grande final seguem na Série A4, assim como as equipes que ficaram entre as 9ª e 14ª posição.

