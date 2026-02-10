Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/02/2026
Ecus e São-Carlense empatam por 1 a 1 na abertura da terceira rodada

Natan abriu o placar com gol do Ecus no primeiro tempo

10 fevereiro 2026 - 18h58Por Da reportagem local
- (Foto: Isaque M. Dos Santos)

Ecus e Grêmio São-Carlense se enfrentaram na tarde desta terça-feira (10) e empataram por 1 a 1 no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, na abertura da terceira rodada do Paulistão A4. Natan marcou o gol do Ecus no primeiro tempo, enquanto David empatou para o São-Carlense na etapa final.

Com o resultado, o Ecus ocupa a quarta colocação, com cinco pontos, enquanto o São-Carlense é o líder provisório, com sete pontos. O primeiro tempo do confronto foi marcado por poucas oportunidades claras de gol.

As equipes encontraram dificuldades na criação ofensiva e apostaram mais na disputa no meio-campo, o que resultou em um início equilibrado e com raras finalizações. A melhor chance até então havia surgido aos 36 minutos, quando Victhor Pará recebeu em boa condição após belo passe e ficou frente a frente com o goleiro Luan Labiuc. No entanto, o camisa 1 do Ecus levou a melhor no duelo e evitou a abertura do placar.

Quando a etapa inicial caminhava para o fim, o Ecus conseguiu transformar a pressão em vantagem. Aos 43 minutos, Nicolas cobrou escanteio e, após um bate-rebate dentro da pequena área, Natan apareceu bem posicionado para finalizar e mandar para o fundo das redes. O jogo até o seu final ficou em 1 a 1.

