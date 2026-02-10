Ecus faz confronto direto da parte de cima da tabela contra o São-Carlense no Suzanão

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) joga nesta terça-feira (10), às 15 horas, contra o Grêmio São-Carlense em confronto direto na parte de cima da tabela da Série A4. A partida acontece no Suzanão e terá transmissão do YouTube do Paulistão.

O time suzanense ocupa a 4ª colocação, com quatro pontos em dois jogos, enquanto o São-Carlense é o vice-líder, com seis pontos na mesma quantidade de partidas.

A liderança está sendo ocupada pela Inter de Bebedouro e o 3º colocado é a Penapolense. Ambos os times têm seis pontos, com o saldo de gols definindo a classificação.

Na última partida, contra o Taquaritinga, fora de casa, o Ecus saiu vencedor por 1 a 0, com gol marcado de pênalti por Mateus.

Na 1ª rodada, a equipe suzanense empatou em 1 a 1 contra o Comercial, de Ribeirão Preto, em jogo disputado no Suzanão.

Já o Grêmio São-Carlense goleou o Araçatuba em casa, por 4 a 1, na primeira rodada da A4. No último jogo, bateu o Nacional, da Capital, por 1 a 0, fora de casa.

Classificação

Os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase da Série A4. Os dois últimos são rebaixados para a Série B do Campeonato Paulista, conhecida como Bezinha.

