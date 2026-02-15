Ecus perde de 2 a 1 para a Penapolense, mas se mantém entre os 8 melhores da A4

O Clube Atlético Penapolense venceu o Esporte Clube União Suzano (Ecus) por 2 a 1 e manteve a liderança do Campeonato Paulista da Série A4 de 2026. O jogo foi na noite deste sábado (14) de Carnaval no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, em partida válida pela quarta rodada da competição.

O time da casa construiu a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Brendon e Juninho. O Suzano diminuiu apenas nos acréscimos da etapa final, com Ryan, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, o Penapolense chegou aos 12 pontos e manteve o aproveitamento perfeito, com quatro vitórias em quatro jogos, isolado na liderança. O Ecus, apesar do revés, permanece dentro da zona de classificação, ocupando a oitava posição, com cinco pontos.