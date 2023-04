Ecus perde por 1 a 0 para o Barcelona pela Segunda Divisão Paulista nesta sexta-feira

O gol do Barcelona saiu aos 31 minutos da primeira etapa com Giovani Prachedes.

A bola é cruzada para a área e a zaga do Ecus não corta. Ela sobra para o atacante que apenas escora para as redes.

O Barcelona foi melhor no primeiro tempo de partida.

No segundo tempo o Ecus foi melhor e conseguiu equilibrar. Chegou a fazer um gol, mas foi anulado por impedimento.

O Ecus volta a jogar no domingo diz 7 de maio contra o Nacional no estádio do Suzanão.

E na quarta rodada o Ecus enfrenta o Mauá no sábado dia 13 de maio fora de casa.

O Esporte Clube União Suzano perdeu por 1 a 0 para o Barcelona Esportiva, em jogo válido pela segunda rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paulista.