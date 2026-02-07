Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 07 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Ecus vence a 1ª na Série A4 fora de casa contra o Taquaritinga

Gol foi marcado por Mateus Henrique, em cobrança de pênalti, aos 14 minutos do 2º tempo

07 fevereiro 2026 - 17h35Por da Redação
Ecus vence a 1ª na Série A4 fora de casa contra o TaquaritingaEcus vence a 1ª na Série A4 fora de casa contra o Taquaritinga - (Foto: Divulgação/Ecus)

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) venceu a 1ª partida na Série A4 2026 neste sábado (7), por 1 a 0, contra o Taquaritinga, fora de casa.

O gol foi marcado por Mateus Henrique, em cobrança de pênalti, aos 14 minutos do 2º tempo.

Após cobrança de escanteio, a bola bateu no braço do defensor do Taquaritinga e a juíza marcou pênalti para o Ecus. Mateus Henrique cobrou com tranquilidade no ângulo do goleiro, que pulou para o outro lado.

Com o resultado, o Ecus chegou aos quatro pontos na tabela e ocupa a 3ª posição, atrás apenas de Penapolense e São-Carlense, ambas com seis pontos.

A próxima partida do Ecus acontece na terça-feira (10), às 15 horas, no Suzanão, contra o São-Carlense, em confronto direto pela liderança do campeonato.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano Vôlei recebe Itambé Minas pela Superliga neste sábado
Esportes

Suzano Vôlei recebe Itambé Minas pela Superliga neste sábado

Mogi Vôlei conta com a força da torcida no Braz Cubas para vencer o América-RN neste sábado
Esportes

Mogi Vôlei conta com a força da torcida no Braz Cubas para vencer o América-RN neste sábado

Usac recebe Catanduva no Suzanão em busca da primeira vitória na A3
Esportes

Usac recebe Catanduva no Suzanão em busca da primeira vitória na A3

Sabino faz 44 pontos e Suzano vence Sesi Bauru em clássico eletrizante
Esportes

Sabino faz 44 pontos e Suzano vence Sesi Bauru em clássico eletrizante

Usac empata com o São Bernardo e conquista o primeiro ponto na A3
Esportes

Usac empata com o São Bernardo e conquista o primeiro ponto na A3

No Suzanão, Ecus empata com o Comercial na estreia da A4
Esportes

No Suzanão, Ecus empata com o Comercial na estreia da A4