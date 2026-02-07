Ecus vence a 1ª na Série A4 fora de casa contra o Taquaritinga

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) venceu a 1ª partida na Série A4 2026 neste sábado (7), por 1 a 0, contra o Taquaritinga, fora de casa.
O gol foi marcado por Mateus Henrique, em cobrança de pênalti, aos 14 minutos do 2º tempo.
Após cobrança de escanteio, a bola bateu no braço do defensor do Taquaritinga e a juíza marcou pênalti para o Ecus. Mateus Henrique cobrou com tranquilidade no ângulo do goleiro, que pulou para o outro lado.
Com o resultado, o Ecus chegou aos quatro pontos na tabela e ocupa a 3ª posição, atrás apenas de Penapolense e São-Carlense, ambas com seis pontos.
A próxima partida do Ecus acontece na terça-feira (10), às 15 horas, no Suzanão, contra o São-Carlense, em confronto direto pela liderança do campeonato.